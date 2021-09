Jetzt ist es traurige Gewissheit! Seit dem Jahr 2019 war Gabriel Salazar auf der Social-Media-Plattform TikTok erfolgreich gewesen. Unter dem Namen "GabeNotBabe" erreichte der Lockenkopf bis zu zwei Millionen Follower, die ihn für seine Tanz- und Lip-Sync-Videos feierten. Doch nun müssen seine Fans ganz stark sein. Kürzlich wurde bestätigt, dass Gabriel bei einem Autounfall im Alter von nur 19 Jahren ums Leben kam.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Danna Salazar kürzlich einen Post, in dem sie ihrem verstorbenen Bruder gedachte und seinen Tod offiziell bekannt gab. "Ich liebe dich so sehr, Gabriel. Du warst so perfekt. Ich werde dich nie vergessen, wache über uns vom Himmel, mein Hübscher. Immer in meinem Herzen", schrieb sie auf rührende Art und Weise. Laut den Angaben seiner Familie kam der Webstar bereits vergangene Woche, nämlich am 26. September, zu Tode.

Den Berichten von Daily Mail zufolge war Gabriel einer von vier Insassen des verunglückten Fahrzeugs gewesen, die noch am Unfallort für tot erklärt wurden. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Texas war der Wagen offenbar gegen einen Baum gefahren, bevor er sich überschlug und schließlich in Flammen aufging. Noch unklar ist jedoch bisher, ob der 19-Jährige dabei am Steuer des Autos saß.

Instagram / gabenotbabee Gabriel Salazar im Juni 2021

