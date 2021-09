DJ Ötzi (50) will die dunklen Zeiten hinter sich lassen! In den vergangenen Jahren hat der gebürtige Tiroler so einiges erlebt. So hatte er beispielsweise nicht immer Erfolg mit seiner Musik, sondern lebte in jungen Jahren zeitweise sogar als Obdachloser auf der Straße. Für seine Autobiografie "Lebensgefühl" schrieb der Musiker nun all seine prägenden Erlebnisse nieder. Doch wie kam der Sänger überhaupt auf die Idee, plötzlich ein Buch zu verfassen?

"Weil es an der Zeit war, genau diese Vergangenheit – warum man so geworden ist, wie man ist – nicht nur zu erzählen, sondern eben auch in Zeilen zu verfassen", verriet Gerry Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Promiflash. Durch den Prozess des Schreibens konnte der Schlagerstar nicht nur die Vergangenheit hinter sich lassen, sondern in der Gegenwart auch von der Erfahrung profitieren. "Das waren 50 Jahre nicht nur erlebt, sondern auch überlebt. Es schließt sich der Kreis, es war eine Art Therapie", fasste Gerry die Arbeit zusammen.

Im Buch lernen die Fans nicht nur DJ Ötzi näher kennen, sondern bekommen auch Einblicke in das Privatleben von Gerry. "Man kann das vergleichsweise so sehen: Anton aus Tirol ist ganz oben im Penthouse und Gerry irgendwo unten. Die Seele muss schon etwas mitwachsen. Die Balance zwischen dem erfolgreichen Entertainer und dem einfachen Menschen muss stimmen", erklärte Gerry. Neben der Biografie sorgt DJ Ötzi mit einem neuen Album auch für musikalischen Nachschub. Auch hier werden sowohl DJ Ötzi als auch Gerry zusammengeführt: "Es ist keine ruhigere und nachdenklichere Platte, sondern einfach meine Musik in anderen Worten!"

Instagram / dj_oetzi DJ Ötzi im Januar 2021

Instagram / dj_oetzi DJ Ötzi im November 2020

Action Press / THÜRINGEN PRESS DJ Ötzi im Mai 2019 in Berlin

