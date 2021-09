Maluma (27) spricht endlich Klartext! Schon seit ein paar Monaten wird dem Sänger nachgesagt, mit Kim Kardashian (40) anzubandeln. Im April wurden er bei einem Event an der Seite der Keeping up with the Kardashians-Beauty gesichtet und wirkte sehr vertraut mit der Noch-Ehefrau von Kanye West (44). Seitdem brodelt die Gerüchteküche – Fans vermuten eine aufflammende Liebesbeziehung. Dem nahm Maluma nun jedoch den Wind aus den Segeln und äußerte sich deutlich zu den Spekulationen!

Im Interview mit L’Officiel Hommes gab sich der 27-Jährige ratlos, woher die Gerüchte überhaupt stammen. "Wir waren zusammen bei der Dior Show. Dort habe ich sie zum ersten Mal getroffen", erzählte der Musiker. Aufgrund Kims Scheidung hätten die Leute plötzlich angefangen, darüber zu reden. "Aber nein, wir sind einfach nur gute Freunde. Wir reden nicht so oft miteinander, aber ja, wir sind nur gute Freunde und wünschen einander immer bloß das Beste", stellte Maluma klar.

Auch die 40-Jährige selbst hatte sich schon zu den Spekulationen um ihr Liebesleben geäußert. Bei der großen KUWTK-Reunion hatte sie versichert, dass sich zwischen ihr und Maluma nichts anbahnen würde, hatte aber liebe Worte für den Künstler parat: "Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, immer in Miami. So ein lieber Kerl. So lieb."

MEGA Kim Kardashian und Maluma

Instagram / maluma Maluma, Sänger

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

