Bandelt Kim Kardashian (40) jetzt etwa mit Maluma (27) an? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty lässt sich derzeit von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (43) scheiden und ist somit wieder auf dem Singlemarkt. Noch bevor sie die Trennung von dem Rapper vor Gericht offiziell machte, hatten Flirt-Gerüchte um sie und CNN-Analyst Van Jones die Runde gemacht. Die sind aber Schnee von gestern – stattdessen sind Fans nun überzeugt, dass zwischen Kim und dem Sänger Maluma etwas läuft!

Vor wenigen Tagen erschienen sowohl die Reality-TV-Queen als auch der Musiker zur Eröffnung des The Goodtime Hotel in Miami, wo sie gemeinsam abgelichtet wurden. Die zwei schienen die Zeit miteinander zu genießen: Sie unterhielten sich nicht nur angeregt und strahlten sich dabei gegenseitig an – Maluma berührt die 40-Jährige auf einem der Fotos zärtlich am Arm. Fans könnten sich die beiden durchaus zusammen vorstellen: "Ich finde die Idee, Kim und Maluma könnten ein Paar sein, ziemlich gut!", erklärt ein User jetzt via Twitter – ein anderer Fan ist derselben Meinung: "Sie wären so ein starkes Pärchen!"

Ein Insider lässt die Hoffnung der Community nun aber im Keim ersticken. Gegenüber dem Magazin Page Six erklärt er, die Vierfach-Mutter und der 27-Jährige würden sich bloß gut verstehen: "Sie sind nur Freunde und haben einen großen gemeinsamen Bekanntenkreis. Da läuft nichts Romantisches."

MEGA Kim Kardashian und Maluma, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

Getty Images Sänger Maluma

