Bei den britischen Royals steht ein großes Projekt an! Der Buckingham Palace ist das Herzstück der Hauptstadt Großbritanniens. Das pompöse Gebäude zieht nicht nur jährlich Millionen begeisterte Royal-Fans an, es war auch bis vor Kurzem noch der hauptsächliche Wohnsitz von Queen Elizabeth II. (95). Doch in den Gemäuern des Palastes wird sich in nächster Zeit einiges tun: Die Queen sucht nämlich mit Hochdruck nach Mitarbeitern für Renovierungen im Buckingham Palace!

Wie auf der offiziellen Webseite des Königshauses zu lesen ist, wird der Palast im Rahmen eines Zehn-Jahres-Programms zur Erneuerung der Infrastruktur renoviert – und dafür braucht die Queen Personal. Für die Arbeiten am Westflügel wird nun ein Senior Project Manager gesucht, der an 37,5 Stunden die Woche die Umbauarbeiten koordinieren soll. "Mit Unterstützung eines kleinen, talentierten Teams werden Sie das Projektportfolio leiten und verwalten, das den Bau neuer Aufzugsschächte, Aufzüge und zugehörige Arbeiten sowie die Schaffung neuer Sozialeinrichtungen umfasst", heißt es in der Stellenausschreibung.

Doch für diese Stelle will die Queen nicht irgendjemanden – ihr neuer Mitarbeiter sollte schon einige Qualifikationen vorweisen können. "Sie sind kaufmännisch versiert und haben Erfahrung im Management von Auftragnehmern und Verträgen im Hinblick auf vereinbarte Ziele und Bedingungen. Erfahrungen mit der Arbeit in historischen bzw. denkmalgeschützten Gebäuden und der Arbeit in einer gesicherten und betriebsamen Umgebung wären ebenfalls von Vorteil", lauten unter anderem die Anforderungen an den neuen Mitarbeiter im Buckingham Palace.

Buckingham Palace

Queen Elizabeth II. im Juli 2021

Queen Elizabeth II.

