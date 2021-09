Sie kann endlich aufatmen! Seit Monaten befindet sich Britney Spears (39) in einem Rechtsstreit – die Sängerin will ihren Vater Jamie Spears (69) als Vormund absetzen lassen. Nun hat die 39-Jährige einen großen Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben gemacht: Ihr Dad hat keine rechtliche Kontrolle mehr über ihr Leben und ihre Finanzen. Stattdessen wird vorübergehend John Zabel die Vormundschaft der "Toxic"-Interpretin übernehmen. Promiflash fasst jetzt noch einmal zusammen, was in den vergangenen Monaten alles über Brits Qualen unter der Kontrolle ihres Vaters ans Licht gekommen ist.

