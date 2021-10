Sie feiert ihre neugewonnene Freiheit! Britney Spears (39) konnte sich kürzlich über einen Sieg vor Gericht freuen: Ihr Vater Jamie Spears (69) wird ab sofort nicht mehr ihr gesetzlicher Vormund sein! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27) zelebriert das ehemalige Teenie-Idol diesen Erfolg zurzeit im Urlaubsparadies – und meldet sich von dort mit besonderen Schnappschüssen: Auf den Fotos zieht Britney nämlich komplett blank!

Die Blondine hatte sich zwar schon zuvor des Öfteren oben ohne gezeigt, doch die Bilder, die sie nun auf Instagram teilte, überraschten ihre Fans: Vor der Badewanne ihrer Unterkunft posiert die "Toxic"-Sängerin sexy und präsentiert sich dabei von oben bis unten vollkommen frei! "Ein bisschen im Pazifik rumzuspielen, hat noch niemandem geschadet", schrieb sie unter den Beitrag.

Ihre Fans und Wegbegleiter freuten sich überschwänglich über ihre Britney in dieser Verfassung. "Es ist toll, dich so glücklich und frei zu sehen. Das hast du dir verdient!", schrieb Paris Hilton (40) unter den Post. Die Hotelerbin ist seit vielen Jahren gut mit Britney befreundet und hatte sie in den vergangenen Wochen sehr unterstützt.

Rachpoot/MEGA Britney und Jamie Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im Spätsommer 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

