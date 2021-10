Lucas Cordalis (54) schwärmt von seiner Frau Daniela Katzenberger (35)! Seit 2016 sind der Sänger und die Goodbye Deutschland-Auswanderin glücklich miteinander verheiratet – ein Jahr zuvor waren sie bereits Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Vor wenigen Wochen feierte die kleine Sophia demnach ihren sechsten Geburtstag. Jetzt gibt es im Hause Katzenberger-Cordalis den nächsten Grund zum Feiern: Daniela wird heute 35 – und kann sich zu diesem Anlass über süße Worte ihres Mannes freuen!

Auf Instagram veröffentlichte Lucas ein Foto von seiner Liebsten, das sie in einem Café zeigt. Sie lächelt und schaut leicht zur Seite. "Happy Birthday, mein hübscher Schatz", schrieb der 54-Jährige in der Bildunterschrift und fügte noch drei Herz-Emojis hinzu. Darüber hinaus konnte sich Dani auch über süße Glückwünsche ihrer Schwester Jennifer Frankhauser (29) freuen. Diese gratulierte ihr sogar als Erste, wie Dani in ihrer Story verriet. Ihre Mutter Iris Klein (54) teilte zudem ein Bild, das die Mallorquinerin als Kind zeigt. "Wann bist du so schnell erwachsen geworden?", fragte sie sich.

Inzwischen hat sich aber auch Dani selbst zu ihrem Ehrentag zu Wort gemeldet. In einem Post erklärte sie, dass sie sich erst noch mit ihrem Alter anfreunden müsse, in einem weiteren bedankte sie sich bei ihrer Mutter. "Jeder gratuliert immer dem Geburtstagskind, aber jeder vergisst die Mutter", schrieb die Autorin zu einem gemeinsamen Foto, das kurz nach ihrer Geburt aufgenommen worden war.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Oktober 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Iris Klein 1986

