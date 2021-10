Ob Luca Hänni (26) und Christina Luft (31) sich hier schon mal für ihren eigenen großen Tag inspirieren lassen? Anfang 2020 hatten der ehemalige DSDS-Teilnehmer und die Profitänzerin sich bei Let's Dance kennengelernt – und wenig später auch ineinander verliebt. Seitdem sind die beiden nahezu unzertrennlich und zeigen sich immer wieder turtelnd im Netz. So auch jetzt: Christina und Luca strahlen total glücklich auf einer Hochzeitsfeier.

Bei diesem Foto wurde den Fans des Liebespaares ganz warm ums Herz. Auf Instagram postete die 31-Jährige ein Foto mit ihrem Liebsten. Während sie ein lockeres Kleid mit Blumenmuster trägt, hat er sich in einen beigefarbenen Anzug geworfen. Der Anlass für diesen hübschen Aufzug? Die Hochzeit von Freunden in Italien. "Wie hübsch kann man als Paar bitte sein?" oder "So ein schönes Bild, so süß ihr beiden", freuten sich beispielsweise zwei User über den Schnappschuss.

Bei diesen strahlenden Gesichtern wundert es nicht, dass einige Follower fragten, wie es bei Christina und Luca mit einer Verlobung aussieht. Doch damit müssen sie sich wohl noch ein wenig gedulden. "Ich glaube, so wie jedes andere Paar lässt man sich damit Zeit. Man genießt es erst mal, sich kennenzulernen, zusammenzufinden und macht so einen Meilenstein nach dem anderen", hatte die Brünette bereits im Dezember gegenüber RTL erklärt.

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de