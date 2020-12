Schließen Christina Luft (30) und Luca Hänni (26) dieses Jahr etwa noch mit einem positiven Meilenstein ab? Die Profitänzerin und der DSDS-Sieger von 2012 haben sich Anfang des Jahres bei Let's Dance kennengelernt. Auch einige Wochen nach dem Finale der Show haben sie sich nicht aus den Augen verloren und machten ihre Beziehung schließlich im Sommer öffentlich. Nun steht ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest als Paar an – und die zwei scheinen zum Fest der Liebe verknallt wie am ersten Tag zu sein. Ob Luca seiner Christina wohl neben der Weihnachtstanne einen Heiratsantrag machen wird?

Im Interview mit RTL verraten die beiden nun ganz offen, ob eine Verlobung nach weniger als einem Jahr Beziehung trotzdem schon Gesprächsthema ist. Den Grundstein hat das Pärchen dafür zumindest schon gelegt – ihre Eltern haben sich bereits kennengelernt. "Aber ich glaube, so wie jedes andere Paar, lässt man sich damit Zeit. Man genießt es erst mal, sich kennenzulernen, zusammenzufinden und macht so einen Meilenstein nach dem anderen", deutet die 30-Jährige im Gespräch mit dem TV-Sender an. 2020 wartet demnach wohl noch kein funkelndes Geschenk für Christina auf dem Gabentisch.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden – zumindest werden Luca und Christina 2020 trotz Gesundheitskrise und allen Beschränkungen als ein schönes Jahr in Erinnerung behalten: "Wir haben uns kennengelernt und darüber freue ich mich sehr. Das ist natürlich ein Mega-Highlight, ganz klar", schwärmt der Sänger. Da kann die Turniertänzerin nur beipflichten: "Natürlich ist das größte Glück an meiner Seite, deswegen werde ich für dieses Jahr immer dankbar sein."

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de