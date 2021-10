Diese Familie hat wohl ein sehr enges Verhältnis zueinander! In der Show Keeping up with the Kardashians konnte man 14 Jahre lang das Leben des Kardashian-Jenner-Clans im TV mitverfolgen – und den Geschwistern rund um Kim (40), Khloé (37) und Kourtney Kardashian (42) quasi beim Erwachsen werden zusehen. Mittlerweile haben sie auch selbst Kinder, die anscheinend genau wie ihre Eltern eine enge Bindung zueinander haben: Khloés Tochter True (3) denkt sogar, dass ihr Cousin Psalm (2) ihr Bruder ist!

Das erzählte Khloé nun im Interview mit dem Online-Magazin E! News. "Wir alle nennen Psalm 'Baby Psalm' und True sagt immer 'mein Bruder'. Ich korrigiere sie nicht, weil ich es so süß finde", erklärte die Beauty weiter. So sollen auch Kims andere Kids, sowie Kylies (24) Nachwuchs einen sehr guten Draht zueinander haben. "Sie denken alle, dass sie Geschwister sind", lachte Khloé.

Im weiteren Gespräch schwärmte die 37-Jährige von ihrem Töchterchen. True sei total anders als ihre Cousins und Cousinen. "Sie ist sehr vorsichtig. Ich sehe wie schüchtern sie ist, während die anderen total furchtlos sind. Aber ich bin stolz auf ihre vorsichtige Art", betonte Khloé.

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Psalm West und True Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Mama Khloé

