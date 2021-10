Christin Queenie und Walentina Doronina halten anscheinend nicht viel von Fair Play! Die Are You The One?-Bekanntheiten treten momentan gemeinsam bei der #CoupleChallenge an: In dem Format müssen sich die Kandidaten in verschiedenen Spielen beweisen, ansonsten wird die Gewinnsumme von 100.000 Euro immer geringer. Die neue Herausforderung fällt allen Teilnehmern jedoch sehr schwer – und auch Christin und Walentina können nicht punkten: Damit sie als Team nicht wieder nominiert werden, lügen sie ihre Mitstreiter kurzerhand an!

Nachdem die Girls in der Challenge insgesamt 3000 Euro verloren haben, überlegen sie sich einen Plan: Die beiden wollen nämlich auf keinen Fall erneut auf der Abschussliste landen. "Wir müssen jetzt einen Trick anwenden, ich hoffe der kommt nicht raus, ansonsten sieht es hier schlecht aus", erzählte Christin im Einzelinterview. Walentina findet an der Idee ebenfalls Gefallen: "Wir haben gesehen, man kommt mit Ehrlichkeit und Nettigkeit hier nicht weit." Deshalb teilt das Team seinen Konkurrenten kurzerhand mit, dass es in dem Spiel lediglich 1000 Euro verloren hat.

Doch die Mitstreiter bemerken schnell, dass ein Couple offenbar nicht die Wahrheit sagt. "Wegen der Summe, ich habe das irgendwie anders gerechnet, oder irre ich mich da?", meint Marco Cerullo (32) beim Betrachten der Anzeigetafel. Die Kandidaten beraten sich – und stellen fest, dass eines der Teams wohl nicht fair spielt. "Das ist so asozial, was soll denn so eine Drecksscheiße?", wettert Maria Lo Porto. Christin und Walentina scheinen deshalb jedoch kein schlechtes Gewissen zu haben: Sie lachen sich im Einzelinterview regelrecht kaputt.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

