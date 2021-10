Es kommen immer mehr Details über Britney Spears' (39) Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) ans Licht! Seit rund 13 Jahren führt die US-amerikanische Musikerin ein fremdbestimmtes Leben – ihr Vater war bis zu einer Gerichtsverhandlung am Mittwoch ihr gesetzlicher Betreuer. Fans vermuteten schon seit Langem, dass ihr Idol im Rahmen der Vormundschaft schlecht behandelt und ausgenutzt wird: Aus diesem Grund riefen einige Supporter die sogenannte #FreeBritney-Bewegung ins Leben, die dafür kämpft, die "Toxic"-Interpretin aus der Vormundschaft zu befreien. Doch Britneys Vater passte das offenbar so gar nicht: Jamie hat die #FreeBritney-Bewegung angeblich überwachen lassen!

Alex Vlasov – ein ehemaliger Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Black Box Security, die von Jamie beauftragt wurde – packte jüngst gegenüber The New York Times aus. "Sie waren extrem nervös, weil sie keinerlei Kontrolle über die #FreeBritney-Bewegung hatten und darüber, was dabei herauskommen würde", betonte er. Aus diesem Grund habe das Sicherheitsunternehmen die Bewegung und deren Mitglieder streng überwachtet.

Bei einem Zusammentreffen von #FreeBritney im April 2019 seien sogar Ermittler eingesetzt worden. "Verdeckte Detektive wurden in der Menge platziert, um mit den Fans zu sprechen, sie zu identifizieren und zu dokumentieren, wer wie waren", berichtete Alex weiter. Daraufhin seien Dossiers und sogenannte "Bedrohungsbewertungsberichte" über die Mitglieder erstellt worden. Zudem seien die Kosten für diese aufwendige Überwachung letztendlich Britney in Rechnung gestellt worden.

Getty Images Jamie Spears in Los Angeles, 2008

MEGA Sängerin Britney Spears

Rachpoot/MEGA Britney und Jamie Spears

