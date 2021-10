Bei diesen beiden wird es wohl so langsam richtig ernst! Blink-182-Drummer Travis Barker (45) und Reality-TV-Beauty Kourtney Kardashian (42) genießen ihre Zeit auf Wolke sieben in vollen Zügen. Seitdem die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, können sie kaum die Finger voneinander lassen und bekunden sich immer wieder gegenseitig ihre Liebe. Und offenbar wollen die zwei nun den nächsten Schritt wagen: Es sieht ganz danach aus, als würde Travis seiner Kourtney schon bald einen Antrag machen!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 42-Jährige vor wenigen Tagen ein paar Bilder der vergangenen Woche. Darunter ist auch ein niedlicher Clip, in dem sie verliebt mit Travis' Hand spielt. Der Musiker ist offenbar ebenfalls so von seinen Gefühlen überwältigt, dass er sich nicht mehr zurückhalten kann und ihr eine süße Liebeserklärung unter dem Post widmete: "Mit dir lache ich für den Rest meines Lebens." Klingt ganz so, als habe sich Travis seine Zukunft mit Kourt schon ausgemalt – fehlt jetzt nur noch die Verlobung...

Dass die dreifache Mutter einer Hochzeit nicht abgeneigt ist, hatte erst vor Kurzem ein Insider angedeutet. "Sollte er ihr einen Antrag machen, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen und sich auf eine unglaubliche, unvergessliche und einzigartige Hochzeit freuen", hatte die Quelle gegenüber HollywoodLife verraten.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Liebespaar

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

