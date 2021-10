Jennifer Aniston (52) möchte sich wieder verlieben. Die Schauspielerin hat ihren persönlichen Mister Right nämlich noch nicht gefunden. Nach der großen Friends-Reunion wurden Gerüchte laut, ob die "Wir sind die Millers"-Darstellerin und ihr Co-Star David Schwimmer (54) ein Paar sein könnten. Außerdem wird darüber spekuliert, ob die 52-Jährige vielleicht wieder mit ihrem Ex Brad Pitt (57) anbandelt. Ihre letzte offizielle Beziehung ist jedenfalls drei Jahre her. Jetzt gab Jennifer zu: Ja, sie wäre bereit für eine neue Liebe!

Im Interview mit Bruce Bozzi bei Radio Andy räumte Jennifer zunächst die Gerüchte aus dem Weg, dass sie schon einen potenziellen Partner ins Auge gefasst habe. "Bisher ist noch niemand von Bedeutung auf meinem Radar aufgetaucht, aber ich denke, es ist an der Zeit", verriet der Filmstar. Jennifer sei jetzt durchaus bereit, ihr Leben mit jemand zu teilen. Doch sie stellte auch klar, dass sie kein Interesse daran habe, einen Mann auf digitalem Wege kennenzulernen. In der Hinsicht sei sie einfach "altmodisch", betonte die Schönheit.

Dass Jennifer jetzt tatsächlich bereit für eine Beziehung ist, sei nicht selbstverständlich, verdeutlichte sie weiterhin in dem Interview. Sie habe nämlich die Zeit genossen, in der sie in keiner Beziehung war. "Ich liebe es, meine eigene Frau zu sein. Seit meinem 20. Lebensjahr war ich immer mit irgendwem zusammen. Es war also wirklich schön, sich die Zeit zu nehmen." Jetzt kann er also kommen – der Mann, der Jennifers Herz erobert.

Getty Images Jennifer Aniston und David Schwimmer bei den People's Choice Awards im Januar 2001

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, 2004

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

