Ist an den Dating-Gerüchten etwa etwas dran? Um Jennifer Anistons (52) Liebesleben wurde zuletzt viel spekuliert. Nach der Scheidung von Ex-Mann Justin Theroux (50) hatte es den Anschein, dass die Schauspielerin wieder mit Brad Pitt (57) anbandeln würde. Nun sah es kurzzeitig so aus, als hätte die Hollywood-Beauty etwas mit ihrem Friends-Co-Star David Schwimmer (54). Doch daten sich Jen und David wirklich? Er äußert sich jetzt zumindest konkret dazu!

Wie The Sun erfahren hat, ist der Tratsch rund um die 52-Jährige und David an den Haaren herbeigezogen. Das hat nun zumindest ein Sprecher des 54-Jährigen deutlich gemacht und erklärt, dass an den vermeintlichen Liebesgerüchten "nichts dran" sei. In einem früheren Interview hatte der Schauspieler erzählt, dass die beiden zu "Friends"-Zeiten aufeinander gestanden haben, doch der Zeitpunkt für eine Romanze nie passend gewesen sei.

Doch wie ist es überhaupt zu diesem Gossip gekommen? Ein Insider plauderte vor Kurzem gegenüber Closer ein paar private Details aus. "Es war klar, dass die Erinnerung an die Vergangenheit bei beiden Gefühle geweckt hat und dass die Chemie zwischen ihnen, die sie immer verdrängt hatten, immer noch da war", verriet die Quelle vielsagend.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

ActionPress David Schwimmer und Jennifer Aniston in der Sitcom "Friends", 1995

Instagram / jenniferaniston David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Matthew Perry

