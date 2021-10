Die Schlammschlacht zwischen Jenefer Riili und Matthias Höhn (25) geht in die nächste Runde! Vor wenigen Monaten machten die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller öffentlich, dass sie kein Paar mehr sind. Matze hat inzwischen eine neue Frau an seiner Seite, die er bereits stolz seinen Fans vorstellte. Jenefer scheint vom neuen Liebesglück ihres Verflossenen allerdings nicht viel zu halten. Sie betonte sogar, dass sie ihren gemeinsamen Sohn von Matzes Neuer namens Michelle fernhalten möchte. Nun ist aber offenbar das Gegenteil eingetreten – und Jenefer ist stinksauer!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin: "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, nicht mehr zu schweigen. Ein Mensch, der weder Respekt vor sich selbst, noch vor seinem Sohn hat, verdient es einfach nicht anders." Matthias sei mit dem dreijährigen Milan ohne Kindersitz von München nach Rosenheim in eine fremde Wohnung gefahren. "Mir wird gesagt, das Kind geht auf eine Unternehmung. Am Telefon wird mir von der Mutter von M. versichert, dass das Kind abends bei seinem Papa schläft", erklärte Jenefer. Stattdessen war Matze mit Milan aber offenbar nicht nur bei seiner Neuen – der Kleine soll nachts auch zwischen den beiden geschlafen haben. Doch die Kampf der Realitystars-Darstellerin ärgert noch mehr: "Ist es richtig, dass der Vater vor meiner Tür steht und mir die Polizei ruft, weil ich einen Drogentest verlange, weil er nach Alkohol stinkt und meinen Sohn abholt?" Da es keinen gerichtlichen Beschluss gab, kam die Polizei jedoch nicht.

Darüber hinaus habe Milan mit psychischen Problemen zu kämpfen. "Ist es normal, dass der Vater so krass darauf besteht, dass das Kind die neue Freundin kennenlernt, obwohl eine Psychologin gesagt hat, bitte gib diesem Kind Zeit?", fuhr Jenefer fort. Außerdem habe Milan die ganze Nacht gebrochen – laut Matthias, weil er zu viel Pizza gegessen habe. "Oder doch die Belastung fürs Kind?", mutmaßte Jenefer. Matthias solle machen, was er wolle, aber nicht mit ihrem Sohn, lautete ihr Fazit.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

