Gibt es für die Fans von Adele (33) etwa einen Grund zur Vorfreude? Die britische Musikerin hat sich mit ihren gefühlvollen Liedern wie "Someone Like You", "Hello" oder auch "All I Ask" in die Herzen von Millionen Bewunderern gesungen. Doch schon seit rund sechs Jahren wartet die Fangemeinde auf neue Musik von dem Ausnahmetalent. Aber dürfen sich die Liebhaber ihrer Songs etwa schon bald auf ein Mega-Comeback von Adele freuen? Jedenfalls sorgen jetzt mysteriöse Werbeanzeigen für zahlreiche Spekulationen über ein neues Album der Musikerin...

Von Dubai über London, Paris, Berlin und New York City – auf der ganzen Welt beobachten Fans im Moment geheimnisvolle Plakate und Lichtprojektionen: Dabei beinhalten die Anzeigen kaum Informationen – lediglich die Zahl 30. Trotzdem sind sich Fans auf der ganzen Welt sicher, dass es sich um eine Botschaft von ihrem großen Idol handelt. "Adele kommt", "Ich kann es nicht abwarten" oder auch "Es kann sich einfach nur um Adele handeln", teilten beispielsweise drei Nutzer ihre Vermutungen auf Twitter.

Tatsächlich ist es gar nicht so abwegig, die Zahl 30 mit Adele in Verbindung zu bringen – immerhin hat die gebürtige Londonerin auch ihre vorherigen Alben nach dem Alter benannt, in dem sie die Musikstücke geschrieben hat: Ihrem Debütalbum "19" folgte 2011 das Werk "21" – ihr drittes Album trägt den Titel "25". Da dürfte es eigentlich nicht ganz abwegig sein, dass auch ihr nächstes Projekt mit einer Zahl betitelt wird...

Adele, Sängerin

Adele bei den Grammys in L.A. im Februar 2017

Adele bei den Grammy Awards 2017

