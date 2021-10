Ist es ihre Art und Weise, damit umzugehen? Vor Kurzem wurde bekannt, dass Grimes (33) und Elon Musk (50) künftig getrennte Wege gehen. Drei Jahre war die Sängerin die Frau an der Seite des Unternehmers. Im vergangenen Jahr kam ihr gemeinsames Kind X Æ A-XII zur Welt. Nach der Trennung scheint sich die Kanadierin in die Musik zu flüchten: Sie schrieb einen Song, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Der Track der Musikerin trägt den vielsagenden Titel "Love". Auf Instagram erklärte Grimes ihren Followern ihr Verhältnis zu ihrem neuesten Werk: "Ich habe diesen Song vergangene Woche geschrieben, um auf die Eingriffe in mein Privatleben und den Netz-Hass zu antworten." Der Text des Liedes scheint sich also weniger auf ihren Verflossenen zu beziehen als vielmehr auf den medialen Umgang mit ihrer schweren Zeit.

Die Zeilen, die die 33-Jährige in dem Lied singt, geben eher eine vage Vorstellung von ihrer aktuellen Gefühlslage: "I'll never fight you back, because everything you hate is everything I love." [Zu Deutsch: "Ich werde mich niemals gegen dich/euch wehren, weil alles, was du/ihr hasst, alles ist, was ich liebe."] Ob Grimes mit ihren emotionalen Worten nicht doch auch ein wenig ihren Ex Elon besingt, bleibt also der Interpretation ihrer Fans überlassen.

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der Met Gala 2018

Instagram / grimes Grimes, Sängerin

ZUMA Wire / Zuma Press / Action Press Elon Musk und Grimes, Juli 2018

