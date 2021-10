Elon Musk (50) und Grimes (33) sind am Ende ihrer Liebesgeschichte angelangt: Das Paar hat sich nur gut eineinhalb Jahre nach der Geburt seines Sohnes getrennt! Ende September erklärt der milliardenschwere Unternehmer gegenüber Page Six: "Wir sind getrennt, aber lieben uns nach wie vor sehr. Wir sehen uns regelmäßig und haben ein tolles Verhältnis!" Seit 2018 waren der Geschäftsmann und die Musikerin ein Herz und eine Seele – und erlebten während ihrer Beziehung so manche Höhen und Tiefen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de