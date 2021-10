Jessica Paszka (31) ist überglücklich! Im vergangenen Dezember gaben die ehemalige Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) ihre Verlobung bekannt. Vor einigen Wochen haben die beiden auch endlich mit der Planung für ihre Traumhochzeit begonnen und können bereits erste Erfolge verbuchen. Bisher war nur bekannt, dass die Eltern einer kleinen Tochter noch dieses Jahr heiraten werden. Nun verriet Jessi, dass das Paar die perfekte Location für seinen großen Tag gefunden hat.

"Ich wollte euch erzählen, dass unsere Hochzeitslocation steht für dieses Jahr und wir auch wissen, wo wir heiraten", teilte die 31-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. Wo Johannes und sie den Bund der Ehe eingehen werden, möchte Jessi noch für sich behalten. Aber immerhin verkündete sie schon mal: "Eines kann ich verraten, es ist nicht Ibiza und es ist auch nicht Deutschland."

Die Freude über diesen erreichten Meilenstein stand Jessi deutlich ins Gesicht geschrieben. Immerhin hat das Paar verhältnismäßig kurzfristig die Zusage für eine Location bekommen. "Ich war diese Woche einfach so emotional. Auf jeden Fall werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Ich bin so, so, so glücklich. Dieses Jahr heiraten wir standesamtlich und nächstes Jahr dann feierlich", schwärmte die zukünftige Braut.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka im August 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

