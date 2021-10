Yeliz Koc (27) bestätigt endlich die Geburt ihres Babys! In den vergangenen Monaten nahm die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Follower auf ihre aufregende Mamareise mit – und die hatte es wirklich in sich. Die Beauty litt nicht nur an einer heftigen Form der Schwangerschaftsübelkeit. Die TV-Bekanntheit machte auch während der Schwangerschaft die Trennung von ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) durch. Doch jetzt dürfte Yeliz endlich auf andere Gedanken kommen – denn sie bestätigt: Ihr Baby ist endlich auf der Welt!

Das teilte die frischgebackene Mutter stolz auf Instagram mit. Stolz zeigte sie das Händchen ihrer Tochter und verriet sogleich den besonderen Namen ihres Nachwuches: Snow Elanie! "Eine niemals endende Liebe und mein ganzer Stolz", widmete sie sogleich liebevolle Worte an die neue Erdenbürgerin.

In einem ihrer Instagram-Q&As gab Yeliz in der Vergangenheit bereits preis, dass sie sich einen besonderen Namen für ihre Tochter ausgesucht habe. "Die Namen standen bereits vor der Schwangerschaft fest. Ich habe Jimi gesagt, welche Namen ich schön finde, und er hat nichts dagegen. Er fand beide sehr schön und ist auch einverstanden damit", teilte Yeliz ihren Fans im Vorfeld mit.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

