Jetzt ist es offiziell! Um Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seine schwangere Freundin Yeliz Koc (27) kursierten in den vergangenen Wochen immer wieder Trennungsgerüchte. Als der Schauspieler gestern eine Social-Media-Pause verkündete, rechneten viele Fans damit, dass er sich mehr Zeit nehmen möchte, um für seine Liebste da zu sein. Kurz darauf löschte er jedoch alle Pärchenbilder von seinem Instagram-Account und entfolgte Yeliz! Jetzt gab Jimi das Liebes-Aus bekannt.

Das Statement zur Trennung veröffentlichte Jimi in seiner Instagram-Story: "Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht." Das Ende der Beziehung sei von ihm ausgegangen, fügte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (65) hinzu: "Natürlich ist mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen, vor allem in der jetzigen Situation, aber es gab für uns einfach keine andere Möglichkeit mehr."

Die Lage der schwangeren Yeliz spitzte sich zuletzt zu: Nach einem Sturz hatte sich bei der 27-Jährigen offenbar der Muttermund geöffnet. Obwohl sie sich erst in der 33. Schwangerschaftswoche befindet, könne das Kind nun jederzeit kommen, berichtete das ehemalige Bachelor-Girl.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

