Die Sorge um Wendy Williams (57) wächst. Vor wenigen Wochen wurde die US-amerikanische Moderatorin in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Schon seit geraumer Zeit soll die TV-Bekanntheit Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit gehabt haben. Ein Insider hatte sogar behauptet, dass sie schwere Alkoholikerin sein soll und jeden Tag zur Flasche gegriffen hat. Nun wurde Wendy wieder in der Öffentlichkeit gesichtet – im Rollstuhl.

Auf neuen Bildern, die The Sun vorliegen, ist die 57-Jährige auf dem Weg zu einer Kunstausstellung in New York zu sehen. Ein junger Mann schob den Rollstuhl, in dem Wendy saß. Dabei wirkte die Mutter eines Sohnes auffallend zerbrechlich und hatte sichtbare Blessuren an ihren Beinen. Beim Einsteigen in einen Wagen musste sie sogar hochgehoben und gestützt werden.

Wendys Bruder hatte sich schon kurz nach der Einlieferung in die Klinik mit einem Update gemeldet. "Ich habe mit Wendy gesprochen. Sie ist stabil, es geht ihr gut", hatte er über den Zustand der Schauspielerin berichtet. Zwar stehe seiner Schwester ein harter Kampf bevor, doch Tommy hatte versichert: "Sie ist tapfer. Sie kämpft. Wir beten."

Getty Images Wendy Williams, 2017

Getty Images Wendy Williams, 2015

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

