Ashley Graham (33) schwebt im doppelten Babyglück! Das US-amerikanische Model und sein Mann Justin Ervin erwarten nämlich nicht wie anfänglich angenommen nur ein Baby – die Beauty bekommt Zwillinge. In den vergangenen Monaten setzte die Mutter des kleinen Isaacs ihre kugelrunde Körpermitte unter anderem bereits in einem knappen Bikini in Szene – aber damit nicht genug: Jetzt posierte Ashley sogar komplett nackt für ein Babybauchfoto!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Ashley jetzt eine ganze Reihe von Fotos, die in den vergangenen Monaten während ihrer Schwangerschaft entstanden sind – und darunter ist auch dieses freizügige Pic: Auf dem besagten Schnappschuss setzt die 33-Jährige ihren kugelrunden Babybauch komplett nackt in Szene. Ihre Oberweite verdeckt sie dabei lediglich mit ihrer Hand und ihrem Arm.

Die freizügigen Schwangerschaftsfotos kommen bei Ashleys Fans so richtig gut an – sie machten der werdenden Mutter zahlreiche Komplimente. "Es macht mich so glücklich, dass du deine Schwangerschaft genießt und uns daran teilhaben lässt", "Du bist wunderschön" oder auch "Das ist wirklich wundervoll", schwärmten beispielsweise drei Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Babybauch

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

