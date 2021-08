Ashley Graham (33) zeigt ihre Kurven. Das Curvy-Model und ihr Ehemann Justin Ervin erwarten nach Söhnchen Isaac zurzeit ihr zweites Kind – und allzu lange wird der Familienzuwachs wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Ashley trägt schließlich bereits einen wirklich beachtlichen Bauch vor sich her. Wie stolz die werdende Mutter auf ihre Schwangerschaftskurven ist, stellt sie immer wieder im Netz unter Beweis. Nun stellt Ashley ihre pralle Körpermitte mit einigen Schnappschüssen im Bikini zur Schau.

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige einige Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann im Meer zeigen. Die kleine Familie verbringt zurzeit einen Urlaub auf Jamaika. Auf den Fotos vorm Sonnenuntergang setzt Ashley ihre weiblichen Rundungen in ihrem pinkfarbenen knappen Bikini perfekt in Szene. Bereits einige Tage zuvor hatte sie ein weiteres Foto in demselben Bikini geteilt. Dazu schrieb sie: "Der sonnengeküsste Glow trifft auf den Schwangerschaftsglow."

Dass Ashley gerne mal zeigt, was sie hat, ist für ihre Fans nichts Neues. Auch während der Schwangerschaft teilt das Model nur zu gerne heiße Bilder von sich – und dabei dürfen auch mal alle Hüllen fallen. Vor wenigen Wochen postete Ashley zum Beispiel Aufnahmen von sich nach dem Duschen, auf dem sie nur ein Handtuch trägt – und zwar auf dem Kopf.

