Tolle Nachrichten für die Fans von Regé-Jean Page! Der Brite feierte erst vor Kurzem mit dem großen Netflix-Hit Bridgerton seinen Durchbruch in Hollywood. Zuschauer müssen zwar in der zweiten Staffel der Serie auf Regé-Jean verzichten, doch dafür stehen bei dem Schauspieler schon ganz neue Projekte an. Berichten zufolge hat der Fanliebling bereits Verträge für mehrere Filme unterschrieben – darunter auch eine neue Netflix-Produktion.

Am Donnerstag berichtete The Hollywood Reporter, dass der "Bridgerton"-Star bald für einen neuen Thriller vor der Kamera stehen wird. Bisher sind zwar weder der Titel des Streifens noch die Handlung bekannt, doch ein paar Namen der Beteiligten stehen schon fest. Der "Fargo"-Schöpfer Noah Hawley wird bei dem Film die Regie übernehmen, während Joe (50) und Anthony Russo, die wohl am besten für ihre Arbeit mit Marvel bekannt sind, als Produzenten mit an Bord gehen.

Tatsächlich kennen Regé-Jean und die Russo-Brüder sich bereits von einem anderen Projekt: Sie drehten erst kürzlich gemeinsam den Film "The Gray Man", der auch auf Netflix veröffentlicht werden soll. Wie es scheint, bleibt der Schauspieler seinen Wurzeln bei der Stremingplattform auch in einigen seiner zukünftigen Projekte treu.

Getty Images Regé-Jean Page bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Joe und Anthony Russo bei der Comic-Con 2019

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

