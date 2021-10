Tragische Nachrichten von Karikaturist Lars Vilks. Der schwedische Doktor der Kunstgeschichte und ehemaliger Professor an der Designhochschule in der norwegischen Stadt Bergen war vor allem für seine politischen Zeichnungen bekannt. Aufgrund seiner provokanten Designs und Bilder musste er zuletzt sogar unter Polizeischutz gestellt werden. Jetzt wurde bekannt, dass Lars am vergangenen Wochenende bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen ist.

Wie die schwedische Boulevardzeitung Expressen berichtet hat, habe das Auto des 75-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache eine Leitplanke durchbrochen und sei danach mit einem Lastwagen zusammengekracht. Der Künstler und die beiden Polizisten, die zu seinem Schutz abgestellt worden waren, kamen bei dem Horrorcrash ums Leben – das bestätigten auch die schwedischen Behörden gegenüber der Agence-France-Presse. Der Lkw-Fahrer sei den Informationen nach in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Dass es sich bei dem tragischen Unglück um einen gezielten Angriff auf den Zeichner handeln könnte, schließt die Polizei derzeit aus. Demnach werde der Fall aktuell "wie jeder andere Verkehrsunfall untersucht." Allerdings treffe es die Behörde besonders, dass Lars unter ihrer Obhut ums Leben gekommen sei. "Dass die Person, die wir schützen wollten, und zwei Kollegen bei dieser Tragödie ums Leben kamen, ist unfassbar und sehr traurig", betonte die Leiterin der Regionalpolizei.

