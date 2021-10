Wie viel müssen sie wohl hinblättern? Britney Spears (39) und Sam Asghari (27) planen offenbar ihren nächsten Lebensabschnitt: Nicht nur, dass das Paar sich vor Kurzem verlobte – auch mit dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie könnte sich einiges im Leben der Sängerin ändern. Mit ihrer neu gewonnenen Freiheit wollen die zwei einem Insider zufolge ein neues Haus in Hollywood kaufen. Doch was kosten die Immobilien in dieser gefragten Lage überhaupt?

Wie Immobilienexperte Josh Altman dem US-Nachrichtenportal TMZ verriet, müssten Britney und Sam bei einem Umzug nach Hollywood oder Beverly Hills ziemlich tief in die Tasche greifen: "Ihr Budget sollte bei gut 21 Millionen Euro liegen, wenn die beiden etwas näher ans Geschehen ziehen wollen." Allerdings werde die Musikerin für den Verkauf ihrer derzeitigen Bleibe auch eine ordentliche Summe erhalten, die sie natürlich wieder investieren könnte, fügte der Fachmann hinzu. Sobald Britney wieder die volle Kontrolle über ihre Finanzen habe, solle der Hauskauf also reine Formsache sein.

Denn obwohl ihr Vater Jamie mit sofortiger Wirkung als Vormund entlassen wurde, hat Britney ihre Freiheit noch nicht vollständig zurück: Denn übergangsweise wurde erst einmal der Wirtschaftsprüfer John Zabel eingesetzt. Wann und mit welchem Ergebnis das Verfahren abgeschlossen wird, ist weiterhin unklar.

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Getty Images Britney Spears und Nicki Minaj bei einem Konzert im Mai 2011

