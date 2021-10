Katy Perry (36) ist für ihre besonderen Looks auf roten Teppichen bekannt. Bei der Eröffnungsfeier des Museums of Motion Pictures zeigte sie sich vor Kurzem in einem gewagten Ensemble aus Latex. Jetzt sorgte ihr Outfit erneut für Aufsehen. Bei der "Power of Women" Veranstaltung von Variety präsentierte sie sich neben ihrem Verlobten Orlando Bloom (44) in einer ausladenden Robe von Schiaparelli. Anscheinend war das opulente Kleid aber nicht sonderlich bequem. Orlando musste seiner Katy bei ihrem Auftritt zu Hilfe eilen.

"Orlando, kannst du bitte mein Korsett öffnen? Es ist ein bisschen eng, so kann ich nicht singen", sagte Katy von der Bühne aus. Daraufhin sprang Orlando auf und kam zu ihr gelaufen. "Zieh den Reißverschluss ganz runter, ich hab hier einen Gürtel drin", instruierte Katy den Schauspieler. Er gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Schulter und folgte ihren Anweisungen. "Okay, jetzt kann ich atmen. Mein Held", verabschiedet die "Roar"-Interpretin ihren Orlando zurück ins Publikum. Katy präsentierte anschließend ihren Song "What Makes a Woman".

Zuvor schwärmte die 36-Jährige in ihrer Rede in den höchsten Tönen von Orlando. Er sei "für alle Frauen dieser Welt ein Freund und ein Verbündeter", schwärmte Katy. "Danke, dass du so ein unglaublicher Vater und Vorbild für unsere Tochter Daisy Dove bist, unser größtes Geschenk überhaupt!"

Getty Images Katy Perry auf der Bühne, September 2021

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom schauen sich verliebt an, September 2021

Getty Images Katy Perry am Rednerpult bei der Variety Gala, September 2021

