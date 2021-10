Großer Schock in der Welt des Mixed-Martial-Arts-Sports! Der Kampfsportler Justin Thornton stieg regelmäßig in den Ring, um sich erfolgreich gegen seine Gegner zu beweisen. Doch am 20. August war er bei einer Bare-Knuckle-Fighting-Championship-Veranstaltung seinem Gegenüber unterlegen. Er kassierte von seinem Gegner Dillon Cleckler einen brutalen Treffer und lag ausgeknockt am Boden – doch anders als bei seinen anderen Kämpfen erholte sich Justin von diesem Schlag nicht: Jetzt ist er an den Folgen des Knockouts gestorben.

Das bestätigte der BKFC-Präsident Dave Feldman gegenüber MMA Fighting am vergangenen Montag. "Wir waren sehr traurig, als wir heute Morgen vom Tod einer unserer Kämpfer, Justin Thornton, erfahren haben", teilte Feldman in dem Statement mit. Er und die Kampfsportgemeinschaft bekundete tiefes Beileid gegenüber Justins Familie und Freunden, hieß es weiterhin.

Das Bare Knuckle Fighting ist eine besonders harte Form des Kampfsports, bei der die Kämpfer ohne Handschuhe gegeneinander antreten. Da die Kämpfer keine Handschuhe tragen, ist das Verletzungsrisiko bei dem Sport größer. Justin sei englischen Medien wie People zufolge nach dem K.o.-Schlag bewusstlos zusammengesackt und danach teilweise gelähmt gewesen. Daraufhin soll er eine Infektion am Rückenmark bekommen haben. Die endgültige Todesursache steht jedoch nicht fest.

Justin Thornton im November 2020

Justin Thornton, Sportler

Justin Thornton, April 2021

