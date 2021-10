Noel Gallagher (54) wurde schon mal von einem Fan verprügelt – das verriet der Oasis-Sänger bereits vor einigen Jahren in einem Interview. In den letzten Jahren sorgten der Musiker und sein Bruder Liam (49) zudem für reichlich Schlagzeilen: Von Drogenexzessen über Pöbelein bis hin zu fiesem Zoff auf Social Media war so ziemlich alles dabei. Aktuell kursiert nun aber ein alter Clip der beiden im Netz, in dem Noel von einer unerwarteten Schlägerei bei einem seiner Konzerte erzählt.

Der Clip zeigt die Gallagher-Brüder bei einem Interview mit MTV, als sie noch gemeinsam mit ihrer Band Musik machten. Noel erzählte damals von einer verrückten Prügelei bei einem ihrer Live-Auftritte: "Dieser Typ hat es geschafft, auf die Bühne zu hüpfen, vorbei an der Security. Er hat mir aufs Auge geschlagen." Der wütende Fan habe einen Ring getragen, was dazu führte, dass Noel zu bluten begann. Doch was bewegte den Zuschauer überhaupt dazu, die Bühne zu stürmen und dem Musiker eine mitzugeben? "Das war, weil er herausgefunden hatte, dass ich mit seiner Freundin geschlafen habe", erklärte Noel. Sein Bruder schien von der absurden Story nicht sonderlich überrascht zu sein, denn er entgegnete lediglich: "Wirklich? Schön."

Ein solches Interview mit den beiden Britpoppern in einem Raum gab es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Am Streit zwischen Noel und Liam zerbrach 2009 sogar ihre Band Oasis, wobei es erst vor wenigen Monaten nach einer möglichen Versöhnung zwischen ihnen aussah. Immerhin arbeiten die Musiker aktuell an einem gemeinsamen Film.

