Ben Affleck (49) gerät ins Schwärmen! Der Schauspieler sorgte zusammen mit Jennifer Lopez (52) für die Lovestory des Jahres. 17 Jahre nach ihrer Trennung haben die Stars wieder zueinandergefunden. Nach anfänglichen Heimlichtuereien zeigen sie ihre Liebe nun in aller Öffentlichkeit. Auch den ersten Red-Carpet-Auftritt haben die Turteltauben nach ihrer Reunion bereits hinter sich. Das eiserne Schweigen über ihre Beziehung ist anscheinend ebenfalls vorbei – Ben verliert jetzt nämlich ein paar süße Worte!

Ben war am vergangenen Sonntag bei der Premiere des Films "The Tender Bar" in Los Angeles und sprach bei dieser Gelegenheit mit Extra TV. Angesprochen auf seine Beziehung erklärte er: "Ich bin sehr glücklich. Es ist eine sehr glückliche Zeit in meinem Leben. Das Leben ist schön." Dass Ben und seine Jennifer gerade über alle Maßen happy sind, ist kaum zu übersehen. Bei ihrem Auftritt in Venedig rund einen Monat zuvor hatten die zwei total gelöst und glücklich gewirkt.

Das Paar steuert in eine gemeinsame Zukunft. Insider meinen bereits, von fern die Hochzeitsglocken läuten zu hören. "Ben und Jen machen keine halben Sachen mehr. Die Frage ist nicht, ob sie heiraten werden, sondern wann", zeigte sich im vergangenen Juni eine Quelle von People überzeugt. Der Batman-Darsteller und die Sängerin würden einfach zueinander gehören.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez 2021 in Venedig

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

