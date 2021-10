Rebel Wilson (41) hat's vorgemacht – und will nun andere motivieren! Im vergangenen Jahr krempelte die Schauspielerin ihr Leben komplett um. Mit viel Bewegung und gesunder Ernährung speckte die Beauty stolze 30 Kilo ab. Das Ergebnis präsentiert die Darstellerin zu Genüge im Netz und versichert stets, wie wohl sie sich mit ihrem neuen Lebensstil fühlt. Dieses Gefühl gönnt sie auch ihren Followern. Im Netz postete Rebel deshalb motivierende Worte!

Via Instagram teilte die 41-Jährige ein Foto von sich im Badeanzug und schrieb dazu ermutigende Zeilen. "Es ist nie zu spät, dich selbst zu verbessern – deine Gesundheit zu verbessern, dein Herz, deine Fröhlichkeit, deine Harmonie", schrieb Rebel und sprach jedem, der in dieser Woche auch nur einen kleinen Schritt nach vorne machen will, Mut zu. "Jedes bisschen zählt. Jede Anstrengung ist es wert. Du bist es wert", betonte der Filmstar.

Rebel hatte damals, als sie sich für einen neuen Lebenswandel entschieden hatte, sogar eine ganz besondere Motivation: ihren Kinderwunsch. "Als ich mich mit dem Thema Fruchtbarkeit beschäftigt habe, meinten die Ärzte: 'Sie hätten viel bessere Chancen, wenn sie gesünder wären'", erzählte die Darstellerin.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2021

