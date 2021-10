Im Sommerhaus der Stars steht der nächste Ärger an! Schon in der ersten Folge der neuen Staffel waren zuletzt die Fetzen geflogen – der Grund: Michelle Monballijn traf in dem TV-Feriendomizil auf ihren Ex Mola Adebisi (48). Ihrem Ehemann Mike Cees stieß das sehr übel auf und er erklärte den Moderator zum Feind. Jetzt hat der Reality-TV-Kandidat jedoch einen neuen Gegner: Zwischen Mike und Almklausi (51) fliegen die Fetzen!

In der zweiten Folge ging es bereits nach kurzer Zeit rund. Die Ursache: Der "Mama Laudaaa"-Interpret nannte Mike und Michele nach ihrem gewonnenen Spiel zunächst "Streber" und wagte es dann zu fragen, ob beide gemeinsam in Berlin wohnen würden. Für den 33-Jährigen ein Unding: "Was ist das für eine Frage? Alter? Hör auf mit deinen spitzen Bemerkungen!", fuhr er hoch. Almklausi zeigte sich total überrascht von dieser Reaktion und entschuldigte sich sogar.

Doch damit war der Streit noch lange nicht am Ende: Mike behauptete, Klausi habe Michelle unangenehm auf deren Ex angesprochen – der Ballermann-Star widersprach. "Wir haben ja die Bänder und können es gerichtlich klären", wehrte er sich. Mike fuhr daraufhin aus der Haut: "Wir klären das lieber ruhig, bevor du mich von einer Seite kennenlernst, die keiner kennen möchte!" Almklausi hatte damit genug: "Droh mir niemals Mike!"

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

