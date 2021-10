Gleich in der ersten Das Sommerhaus der Stars-Folge kracht es gewaltig! In diesem Jahr sind unter anderem der Moderator Mola Adebisi (48) und seine Partnerin Adelina Zilai sowie der einstige Temptation Island-Verführer Mike Cees und seine Frau, die Schauspielerin Michelle Monballijn in der Pärchen-Show zu sehen. Doch schon am ersten Tag kippt die Stimmung: Denn Michelle und Mola sind einander keine Unbekannten – sie waren vor vielen Jahren mal ein Paar!

In der aktuellen Episode nimmt sich Michelle Mike zur Seite und beichtet: "Ich war früher mit Mola eine Zeit lang zusammen. [...] Ich will nicht, dass du es von den anderen erfährst." Doch der Berliner hat dafür offenbar nur wenig Verständnis. "Es wirft Bilder in mir auf und wenn man mit diesen Bildern vom Ex konfrontiert wird, macht das den Partner unattraktiv", erklärte er später im Interview. Er wolle Mola und seiner Freundin nun aus dem Weg gehen und fordert seine Frau dazu auf, das Gleiche zu tun. "Wir nehmen Abstand von denen, verstehst du? Er ist ab sofort tabu. Wir sind ab jetzt Feinde", versuchte er der inzwischen in Tränen aufgelösten Michelle klarzumachen.

Später beschließt Mike, zunächst Molas Freundin Adelina über die einstige Beziehung ihrer Partner zu informieren. Anschließend spricht der 33-Jährige den Sänger direkt darauf an. Doch dieser möchte aus der Sache kein großes Thema machen: "Ich hätte einfach nichts gesagt, weil es nicht wichtig ist. Es ist zu unwichtig, um darüber zu reden." Da er allerdings vermutet, dass der Mann seiner Verflossenen bereits mit allen anderen Bewohnern darüber geredet hat, trommelt er alle Bewohner zusammen und erklärt: "Wir sind zehn Jahre sehr eng befreundet gewesen, haben es anfangs dann mal probiert, aber das mit uns war nichts." Während Mike und Michelle vermuten, dass Mola sie mit der öffentlichen Ansprache demütigen wollte, finden ihre Mitstreiter wie Almklausi (51) und Lars Steinhöfel (35) diese Aktion sehr fair.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Michelle Monballijn, "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

RTL "Sommerhaus der Stars" 2021: Mola Adebisi und Mike Cees

RTL Adelina Zilai und Mike Cees bei "Das Sommerhaus der Stars"

