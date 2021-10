Das Gründerduo Ben und Markos ging mit großen Erwartungen zu Die Höhle der Löwen, doch ihre hohe Bewertung machte am Ende ihre Hoffnungen zunichte. Die Investoren Judith Williams (49), Georg Kofler (64), Ralf Dümmel (54), Nico Rosberg (36), Carsten Maschmeyer (62), Dagmar Wöhrl (67) und Nils Glagau (45) konnten sie nicht von ihrer Businessidee überzeugen. Jetzt sprachen Ben und Markos mit Promiflash über ihren Auftritt.

Die Gründer der interaktiven Spielekonsole Lymb.io erbaten sich 1,6 Millionen von den Löwen – das ist eine stattliche Summe für ein Start-up. Gegenüber Promiflash erklärten sie: "Von daher war für uns klar, dass wir hier auch einiges an Mut und Fakten brauchen, um den Löwen so gegenüberzutreten." Obwohl die potenziellen Investoren von ihrer Idee begeistert zu sein schienen, boten sie Ben und Markos am Ende aufgrund der hohen Bewertung ihres Unternehmens keinen Deal an. Das Gründerduo betonte: "Für uns wäre ein Deal nur möglich gewesen, wenn alle Löwen unsere Firma und Produkte verstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Dazu kam es leider nicht."

Die Enttäuschung sei aber nicht allzu groß, denn die Erfahrung, an der Sendung teilnehmen zu können, habe ihnen trotz allem großen Spaß gemacht. "Auch ohne Deal geht es uns heute prima, wir wachsen enorm und konnten seit dem Dreh bereits große Fortschritte machen", berichteten sie.

RTL / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen": Nico Rosberg und Gründerduo Ben und Markos

RTL / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

RTL / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Teilnehmer Ben und Markos

