Dijana Cvijetic (27) ist gesundheitlich stark angeschlagen. Von dem sonst so fröhlichen Reality-TV-Sternchen ist aktuell nicht viel zu sehen. Erst Anfang des Jahres hatte die ehemalige Love Island-Granate ihre Endometrioseerkrankung öffentlich gemacht. Die chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut schränkt sie in ihrem Alltag immer wieder stark ein. Aktuell geht es ihr wieder schlecht – allerdings aus einem anderen Grund: Dijana hat eine schlimme Magenentzündung, wegen der sie sich nun sogar im Krankenhaus behandeln lassen musste.

Mit geschwächter Stimme meldete sich Marcellino Kremers' Freundin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich war nach dem letzten Posting im Krankenhaus. Da hat man sich alles angeschaut. Ich habe auf jeden Fall eine sehr starke Magenentzündung, die durch Stress kam, durch enormen Stress", teilte Dijana ihren Fans mit. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass Stress so etwas auslösen kann, dass man körperlich am Ende ist", erzählte sie weiter.

Dijana hat Medikamente verschrieben bekommen und soll sich jetzt schonen. "Bitte achtet auf euch [...]. Ich dachte, ich schaff die letzte Nacht nicht, so schlimm wie der Schmerz war", wandte sie sich an ihre Community. Obwohl die Influencerin anschließend viel geschlafen hat, klingt ihr neuestes Update besorgniserregend. Sie habe nun auch Fieber bekommen und wolle jetzt noch kürzertreten.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de