Britney Spears (39) kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus! Vor einer Woche siegte sie endlich vor Gericht: Nach 13 Jahren ist ihr Vater Jamie Spears (69) nicht mehr länger ihr Vormund. Wie glücklich die Sängerin über diese Entscheidung ist, wird beim Blick auf ihr Instagram-Profil sofort klar: Britney strahlt, genießt einen Liebesurlaub mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27) und möchte endlich die Hochzeitsplanung mit ihm angehen. "Wir wissen nicht, ob wir in Italien, Griechenland, Australien oder New York City heiraten wollen", lässt sie in einem neuen Video sogar ihre Fans daran teilhaben.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de