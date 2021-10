Adele Adkins (33) spricht über ihre neue Liebe! Eigentlich gibt die Sängerin nicht viel von ihrem Privatleben preis. In den vergangenen Monaten zeigte sie sich in der Öffentlichkeit jedoch immer wieder mit einem Mann an ihrer Seite – dem Basketballagenten Rich Paul (39). Jetzt kommt heraus, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Doch wie läuft es in Rich und Adeles Beziehung eigentlich?

Im Interview mit Vogue sprach die "Someone Like You"-Interpretin erstmals über ihre Partnerschaft und verriet: "Es ist wild – und es gibt keine Zweifel." Sie sei eine 33-jährige geschiedene Mutter eines Sohnes und habe das Sagen. "Das Letzte, was ich brauche, ist jemand, der nicht weiß, wo er steht oder was er will. Ich weiß, was ich will. Und ich weiß wirklich, was ich nicht will", stellte sie klar.

Vor wenigen Wochen hatte Adele bereits ein erstes Pärchenfoto mit Rich veröffentlicht. Auf Instagram teilte die Musikerin ein Bild, auf dem sie ihren Kopf liebevoll an den des 39-Jährigen lehnt und leicht in die Kamera lächelt. Den Schnappschuss versah sie mit einem Herz-Emoji.

