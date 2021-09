Macht Adele Adkins (33) ihre Liebe jetzt etwa ganz offiziell? Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Die Musikerin soll angeblich mit dem Sportagenten des Basketballers LeBron James (36) zusammen sein! Immer wieder wurden die beiden in den vergangenen Wochen beim Turteln erwischt. Im vergangenen Juli kuschelten die Promis sogar in der Öffentlichkeit! Doch will Adele jetzt endlich auch ihre Fans an dem Liebesglück teilhaben lassen? Im Netz teilt sie ein erstes Pärchenfoto mit Rich!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die "Someone Like You"-Interpretin gerade einen romantischen Schnappschuss, auf dem sie mit dem 39-Jährigen zu sehen ist. Auf dem Bild wirken Adele und Rich überglücklich: Total verliebt schmiegen sich die zwei Turteltauben aneinander – und strahlen dabei in die Kamera. Das Posting versieht Adele lediglich mit einem roten Herz-Emoji. Ob sie damit wohl offiziell bestätigt, dass sie mit dem gebürtigen Amerikaner in einer Beziehung ist?

Vor wenigen Tagen hatte bereits ein Insider gegenüber People verraten, dass es zwischen der Sängerin und dem Millionär ziemlich ernst sei. "Sie verhalten sich so, als würde es zwischen ihnen wirklich ernst werden", meinte das Magazin zu wissen. Bei Richs Kollegen und Bekannten soll Adele ebenfalls gut ankommen. "Er nimmt sie oft zu seinen Freunden mit", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Musikerin Adele

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

Getty Images Rich Paul bei einer Ausstellung in West Hollywood im April 2016

