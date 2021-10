Ehrliche Worte von Jesy Nelson (30). Im vergangenen Dezember hatte die gebürtige Britin verkündet, dass sie nach neun Jahren nicht länger Teil von Little Mix sei. Als Grund gab die Sängerin im Mai an, dass sie den psychischen Druck nicht mehr ausgehalten habe. Durch jahrelanges Trollen habe sie sich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Jetzt verriet Jesy, dass sogar ihre Mutter sie inständig gebeten hatte, die Girlgroup zu verlassen.

Im Podcast "Happy Place" sprach die Musikerin nun mit Fearne Cotton offen über ihre mentalen Probleme und ihren Suizidversuch vor acht Jahren. Jesy erzählte, dass sie durch die dauerhafte Kritik an ihrem Äußeren und ihrem Gewicht im Jahr 2013 versucht habe, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Als sie nach der Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden war, habe ihre Mutter sie regelrecht angebettelt, die Band zu verlassen.

"Ich kam ins Krankenhaus und hatte dann eine Woche später ein Musikvideo. [...] Meine Mutter fand es heraus und war völlig verzweifelt. Sie sagte: 'Das war's, du machst das nicht mehr'", erinnerte sich die "Sweet Melody"-Interpretin zurück. Ihre Mutter habe damals keinen anderen Ausweg gesehen, als ihre Tochter um einen Austritt anzuflehen. "Und natürlich wusste ich damals nicht, was ich tun sollte, weil Little Mix noch ganz am Anfang stand", schilderte Jesy die Situation weiter.

