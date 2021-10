Adele (33) hat eine harte Zeit hinter sich. Vor zwei Jahren hatte sich die Sängerin nach acht Jahren Beziehung von ihrem Mann Simon Konecki getrennt. Seit Anfang des Jahres sind die beiden nun auch offiziell geschieden. Bisher hielt sich die "Someone Like You"-Interpretin sehr bedeckt, was die genauen Details ihrer Trennung betrifft – jetzt sprach sie erstmals offen über ihre Scheidung und wie es ihr damit geht.

"Als ich 30 war, fiel mein gesamtes Leben auseinander – ganz ohne Vorwarnung", erklärte Adele im Interview mit der britischen Vogue. Zwischen ihr und dem Vater ihres Kindes habe es kein einschneidendes Erlebnis gegeben – sie sei einfach nicht mehr glücklich gewesen. Die Grammy-Gewinnerin offenbarte, dass es ihr besonders schwerfalle, ihrem Sohn Angelo (8) zu erklären, was passiert ist und wieso seine Eltern nicht mehr zusammen wohnen: "Er hat so viele simple Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich die Antwort auch nicht kenne." Die 33-Jährige betonte zeitgleich jedoch, dass sie sich trotz allem gut mit ihrem Ex gut verstehe und auch nichts an ihrer gemeinsamen Zeit bereue.

Die Trennung hatte wohl auch Adeles Sicht auf das Datingleben verändert: "Seit ich eine Scheidung durchgemacht habe, sind meine Ansprüche unglaublich hoch", verriet sie im weiteren Gesprächsverlauf. Nichtsdestotrotz scheint sie aber in Rich Paul (39) ihr neues Glück gefunden zu haben – vor wenigen Wochen teilte sie ein erstes gemeinsames Foto von sich und dem Sportagenten auf Instagram.

ActionPress Simon Konecki und Adele

Steven Meisel für British VOGUE Adele auf dem Cover der November-Ausgabe der britischen Vogue

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

