So sehr litt Monica Lewinsky (48) unter dem öffentlich gewordenen Skandal! Während Bill Clinton (75) Präsident der USA gewesen war, hatte er sich einen Seitensprung mit der damals 22-jährigen Praktikantin Monica erlaubt. Die Affäre blieb nicht geheim – der Fall sorgte für viel Wirbel und die Psychologin stand mit einem Mal im Fokus der Öffentlichkeit. Wie schwer sie mit dieser Situation damals umgehen konnte, macht sie heute öffentlich.

In einem CNN-Podcast spricht Monica offen über ihre psychischen Probleme, als die Beziehung zu dem ehemaligen Präsidenten publik wurde. Sie habe einfach irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen und sogar an Selbstmord gedacht. Sogar die Anwälte habe sie gefragt, was passieren würde, sollte sie während der Ermittlungen sterben. Doch Monica habe sich professionelle Hilfe gesucht und das Loch mithilfe eines Psychologen überwunden.

Clinton äußerte sich im vergangenen Jahr in der Dokumentation "Hillary" über den folgenschweren Fehler, den die beiden begangen hatten: "Man schwankte herum. Es ist, als sei man für 15 Runden in den Kampf gezogen und der wurde auf 30 Runden verlängert – und da war etwas, das dir half, die Gedanken für eine Weile auszuschalten."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Monica Lewinsky und Bill Clinton im September 1998 im Weißen Haus

Getty Images Monica Lewinsky, 2019

Getty Images Monica Lewinsky, 2019



