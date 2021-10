Inci Sencer (28) macht sich keinen Body-Druck! Die einstige Bachelor-Kandidatin ist erst Ende September zum dritten Mal Mama geworden. Seitdem genießt sie die Zeit mit ihrem neugeborenen Mädchen, ihren zwei Kleinkindern und ihrem Mann Daniel. Und wie sieht es mit ihrem After-Baby-Body aus? Die Influencerin gibt nun ein ehrliches Update und betont: Sie will sich nicht stressen lassen, die Extrakilos wieder loszuwerden.

"Mir ist mein Körper extrem wichtig, keine Frage. Nur jetzt hat er eben gerade keine Priorität", erzählt Inci in ihrer Instagram-Story. Deshalb finde sie es auch gar nicht schlimm, dass sie aktuell noch vier Kilo mehr als vor der Schwangerschaft auf die Waage bringt – ganz im Gegenteil: Sie mag die Extrapfunde. "Das ist hier [am Bauch] einfach noch ein bisschen schwabbelig. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Also ich will gar nicht wirklich abnehmen. Ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass auf meinen Schenkeln jetzt endlich mal ein bisschen mehr ist", gesteht die 28-Jährige.

Sie hat sich sogar überlegt, die vier Kilos nicht abzuspecken, sondern einfach in Muskelmasse umzuwandeln. In einem Monat wolle Inci dann mit dem Training anfangen – doch auch dabei möchte sie sich nicht unter Druck setzen. Bis sie ihr Sportregiment dann anfängt, habe sie vor, noch ein wenig "gemütlich zu chillen".

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und ihren Töchtern

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im Oktober 2021

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

