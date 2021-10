Neuer Angriff auf Kylie Jenners (24) private L.A.-Mansion! Die erfolgreiche Selfmade-Milliardärin und Reality-TV-Bekanntheit kommt nicht zur Ruhe. Während sie noch im Frühjahr dieses Jahres gegen einen Stalker vor Gericht zog und im Sommer ein liebeskranker Fan in ihr Anwesen eindrang, folgte nun der nächste Schlag: Ein Fan versuchte kürzlich bei Kylie einzubrechen und beschädigte dabei ihr umgerechnet rund 34-Millionen-Euro-Grundstück mit mehreren Feuerwerkskörpern!

Was ist genau passiert? Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde die Polizei von Kylies Sicherheitskräften alarmiert, berichtet TMZ mit Bezug auf Aussagen der Strafverfolgungsbehörde. Als ein aufdringlicher Fan zuvor von der Security der ehemaligen Keeping up with the Kardashians-Beauty abgewiesen wurde, überlegte sich der Mann einen raffinierten Plan, der völlig in die Hose ging: Er zündete mehrere Feuerwerkskörper vor Kylies Anwesen, um in einem unbemerkten Moment über den Zaun zu klettern und auf ihr Grundstück zu gelangen. Bevor er in das Innere der Sicherheitszäune gelangen konnte, wurde er jedoch von der Polizei gefasst und verursachte zudem durch das Feuerwerk einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an Kylies Sicherheitstor!

Besonders heikel: Der Mann griff bei seiner Festnahme immer wieder in seine Taschen, um zu simulieren, dass er eine Waffe hat. Eine Quelle der Polizei verrät gegenüber TMZ, der Einbrecher habe einen Werkzeughammer, Gummihammer, Feuerzeug und Feuerwerkskörper mit sich getragen. Er wurde schließlich wegen schwerer Sachbeschädigung verhaftet und wird derzeit gegen eine Kaution von umgerechnet rund 17.300 Euro festgehalten. Kylie und ihre Familie waren an dem Abend zwar nicht zu Hause, dennoch hat der TV-Star kurzerhand die Unterlagen für eine einstweilige Verfügung gegen den Einbrecher eingereicht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Selfmade-Milliardärin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, internationaler Reality-TV-Star

