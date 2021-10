Kylie Jenner (24) ist anscheinend schon in bester Halloween-Laune! Vor Kurzem machte die Tochter von Kris Jenner (65) öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwartet. Über das Geschlecht oder den Namen des Babys ist bisher noch nichts bekannt. Neben der Schwangerschaft informiert Kylie ihre Fans aber auch ständig über neue Produkte ihrer Kosmetik-Linie. Und da wird es jetzt passend zu Halloween anscheinend besonders gruselig. Kylie postete ein Video, in dem ihr nackter Körper mit Blut übergossen wird.

In dem Clip sieht man, wie sich Kylie mit einer roten blutähnlichen Flüssigkeit ihren nackten Körper einreibt. Ihr Gesicht samt ihres Make-ups bleiben jedoch unberührt. "Könnt ihr erraten, mit wem wir dieses Jahr für Halloween zusammengearbeitet haben?", fragte Kylie unter ihrem Post auf Instagram. Mit dem Video teaserte sie auf eine Kollaboration zwischen ihrer Firma Kylie Cosmetics und dem Horrorfilm "Nightmare on Elm Street" an. Später postete die Beauty-Queen ein Foto in einem rot-weißen hautengen Anzug, der offenbar an das Erscheinungsbild der Filmfigur Freddy Kruger erinnern soll. Passend dazu trug sie lange blutige Kunstnägel.

Neben Kosmetik bringt der Keeping up with the Kardashians-Star auch andere Produkte auf den Markt. Zuletzt hatte Kylie eigene Bademode angeboten, die bei ihren Fans aber gar nicht gut ankam. Käufer beschwerten sich über den hohen Preis und die angeblich schlechte Qualität der Bikinis.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner Fingernägel von Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

