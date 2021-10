Tun sich deutsche Promis schwer damit, in den sozialen Netzwerken kürzerzutreten? Am Montagabend waren Facebook, Instagram und WhatsApp für mehrere Stunden offline. Erst gegen Mitternacht waren die Dienste wieder abrufbar. Viele Influencer wie unter anderem Sarah Harrison (30) und Riccardo Simonetti (28) gaben daraufhin zu, dass es mal guttat, das Handy beiseitezulegen. Promiflash hat bei weiteren Stars nachgehakt, wie sehr sie Social Media beeinflusst.

Jan Köppen (38) erzählte auf dem Oumph Pop-Up Späti-Launchevent, dass es ihm sehr schwerfalle, sich mal aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. "Ich sag mir das immer: 'Verzichte doch mal.' Aber bisher habe ich das noch nicht wirklich", gestand der Take Me Out-Moderator. Auch die Sängerin Mogli hat ihr Handy lieber direkt zur Hand. "Das liegt daran, dass ich ein großes Team koordiniere, die an meiner Musik, an meinen Sachen arbeiten", erklärte die Mutter einer Tochter. Eine kleine Social-Media-Pause lege sie dennoch gelegentlich ein.

Franziska van der Heide (29) nimmt ab und zu ebenfalls Abstand von Social Media. "Mir macht es auch viel Spaß aber dann gibt es auch mal wieder Momente, wo es mich stresst, und da merkt man auch, dass es echt viel Raum einnimmt – dass es zum Beispiel stresst, wenn man mal das Handy nicht dabei hat", gab die Alles was zählt-Darstellerin zu. Nilam Farooq (32) sieht das ganz ähnlich: "Das Gefährliche an Social Media ist ja, dass du gar nicht merkst, wie sehr es dich beeinflussen kann." Die Schauspielerin habe jedoch einen guten Blick darauf und könne sich diesbezüglich selbst gut einschätzen und dementsprechend gut die Kontrolle behalten.

Instagram / mogliofficial Sängerin Mogli

Actionpress/ Frederic Kern / Future Image Franziska van der Heide beim 25-jährigen GZSZ-Jubiläum, Mai 2017

Getty Images Nilam Farooq, Schauspielerin

