Wurde der Albtraum vieler Influencer zu einer besinnlichen Auszeit? Am Montagabend blickten alle Social-Media-User ins Leere – Instagram, Facebook und WhatsApp waren abgestürzt und nicht mehr zu erreichen. Erst in der Nacht zum Dienstag konnten die Plattformen wieder hochgefahren werden. Für Webstars, die vor allem mit ihrem Auftreten dort Geld verdienen, sicher ein schwarzer Tag, oder? Im Netz gibt es die ersten Reaktionen auf die Zwangspause.

"Ich persönlich fand es gar nicht so schlimm. Erst mal bin ich eh total eingespannt und zweitens tut es mal gut, abends das Handy auszumachen, wegzulegen und nichts zu tun", findet Sarah Harrison (30), die ihre Instagram-Community fast schon stündlich auf dem Laufenden hält. Dem kann sich Riccardo Simonetti (28) nur anschließen. "Es war sehr unangenehm, mich sieben Stunden lang nicht mit anderen vergleichen zu können", sind seine offenbar sehr ironischen Worte.

"Da war er weg – der Sinn des Lebens", zeigt Moderatorin Lola Weippert (25) in einem Video Humor. Sie habe sich in diesen sieben Stunden offline mal wieder ungestört ihren Hobbys widmen können – ohne die ganze Zeit vom Klingeln ihres Handys oder dem Bedürfnis, etwas zu posten, gestört zu werden. "Ich habe mir Abendessen gekocht, ohne dass mein Essen kalt wurde, weil ich davor noch ein lebensnotwendiges Bild posten musste. Ich habe Pakete ausgepackt, ohne ein Unpacking zu posten, was eh keinen interessiert", findet sie – und appelliert an alle User: "Leute, lasst uns daraus lernen und die Zeit sinnvoller nutzen."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Blogger

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2021

