Adele (33) im Talk! Nach fünf Jahren gab die Musikerin jetzt erstmals wieder ein Interview: Darin thematisiert sie nicht nur die Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki, sondern auch ihren extremen Gewichtsverlust und ihre neue Beziehung mit Rich Paul (39). Mit dem Sportagenten des Basketballstars LeBron James (36) scheint die "Someone Like You"-Interpretin total glücklich zu sein. "Er ist großartig, er ist so verdammt witzig", schwärmt sie.

